 

Шойгу предложил французам посетить российский порт, форум “Армия” и военные игры

15.05.2020, 11:42, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу предложил французским военным обменяться визитами боевых кораблей. Эту идею российский военачальник озвучил в телефонном разговоре с коллегой из Франции Флоранс Парли, пишет агентство ТАСС.

Помимо прочего, глава российского военного ведомства предложил до конца 2020 года организовать работу группы, которая будет состоять из специалистов двух стран и заниматься вопросами безопасности.

Шойгу подтвердил, что французские военные приглашены на Международный военно-технический форум "Армия-2020" и на международный игры "АрМИ".

Также главы военных ведомств обсудили ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в мире, обстановку в Европе и на Ближнем Востоке.



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