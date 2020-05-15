Мнение: Возможно ли победить телефонных мошенников?

15.05.2020, 11:40, Разное

Позвонили сейчас из службы безопасности банка, сказали, что неизвестные пытаются украсть деньги с моей карточки. Логика подсказывает, что раз мошенники обзванивают случайных людей, кто-то на подобные звонки ведётся — сообщает мошенникам данные своей карточки, лишается накоплений.

Технически остановить мобильное мошенничество на территории России несложно — операторы умеют отслеживать телефоны, банки умеют отслеживать деньги, полиция умеет находить и арестовывать преступников. К сожалению, ни тех, ни у других, ни у третьих нет горячего желания ловить жуликов, и потому поголовье звонящих достаточно велико, чтобы с ними регулярно сталкивался каждый владелец сотового телефона.

С другой напастью, — телефонными спамерами, — бороться легче. Когда закончится карантин и суды снова заработают в нормальном режиме, я опубликую подробную инструкцию, как прямо со своего дивана можно подать на телефонного спамера в суд. Я пробную процедуру провёл в январе, результатом доволен. С телефонными мошенниками, однако, всё сложнее — они, в отличие от спамеров, прячутся, их с дивана не достать.

Если бы я был моложе, я бы, пожалуй, начал сейчас гневно мять тогу и потрясать руками, призывая проклятья на головы лентяев, которые не решают насущную проблему. К сожалению, длительное пребывание в шкуре руководителя подсказывает мне, что старые и масштабные проблемы легко решаются только в оппозиционных блогах, попытки же применить на практике рецепты теоретиков почти всегда заканчиваются быстрым и позорным провалом.

Также опыт подсказывает мне, что традиционная награда первопроходца — подвёрнутые ноги, набитые шишки и исхлёстанное ветками лицо. Умный экспериментатор свято блюдёт два правила:

— экспериментировать за чужой счёт;

— ставить опыты на тех, кого не жалко.

Исходя из всего этого, я хочу задать опытным читателям очевидный вопрос. Есть ли в мире страна, — кроме процветающей КНДР, конечно, — которая сумела уже удовлетворительно решить проблему телефонного мошенничества?

Может, надо законодательно обязать сотовых операторов компенсировать за свой счёт убытки тем, кого обманули с их телефонов? Может, нужно проработать упрощённую процедуру привлечения мобильных жуликов к ответственности? На нашей планете более двухсот стран — наверняка где-то продвинулись в решении этой проблемы дальше, чем в России.

PS. Вдогонку, уже не про телефонное мошенничество. Цитирую комментарий к вчерашнему просту про удалённый мир «Майнкрафт»:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/pochemu-vzroslye-doljny-razbiratsia-v-kompiuternyh-igrah-5ebcf6b9e3639e521b911db5#comment_345292072

У меня была аналогичная ситуация. Мама за четвёрку по английскому порвала и выкинула мои рисунки: маленькую стопочку, но они были чертовски важны. Это были концепт-арты моих оригинальных персонажей по вселенной Сильмариллиона: Кеттэлэ, Таэнора и Торбадона, детей Фанора, верных Первого дома нолдор. Девушка-целительница, копейщик и охотник-лучник. Там были концепты и сюжетки: персонажи по отдельности, смерть Таэнора на руках у сестры, Кэт и раненый Торбадон вместе, Таэнор во время тренировки с копьём, спарринг братьев, маленькая Кэт заплетает волосы Таэнору, Кеттэлэ после плена и души братьев рядом, все трое вместе, и много-много ещё… ещё Таркерэ Айавендил Лаэртон, созданный на основе Микелетто Корнельи, Чезаре Борджиа, Марко Бэлло и Локи… ещё набросок росписи щита для полигонной ролевой для друга… мне это было настолько дорого, что я не могу это объяснить.