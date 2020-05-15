Дано объяснение «огненным» закатам в Москве

15.05.2020, 11:30, Новости дня

«Огненные» закаты в Москве вызывает сильный ветер, поднимающий в воздух пыль, сообщил замдиректора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин.

«Причиной появления «огненных» закатов является сильный ветер, который поднимает пыль. А когда пыль поднимается, сильно рассеиваются голубые лучи, а красные проходят. Есть еще такая примета – если закаты и восходы «кровавые», то это к ветреной погоде», – передает АГН «Москва»слова Ламзина.

Жители Москвы и Московской области накануне наблюдали закат необычного цвета.