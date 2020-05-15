Адвокат Добровинский объяснил, почему о диагнозе Заворотнюк доложили Путину

15.05.2020, 11:30, Разное

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал передачу родственниками актрисы Анастасии Заворотнюк научным сотрудникам Института молекулярной биологии РАН её клеток для проведения исследования, о чём прежде рассказал госглаве Владимиру Путину в рамках совещания директор учреждения Александр Макаров. По мнению кандидата юридических наук, диагноз артистки не мог быть раскрыт без разрешения её близких.

Как проинформировал президента Александр Макаров, медики диагностировали у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга, а учёные вышеупомянутого института разработали технологию, которая позволяет с помощью вирусов убивать клетки рака у пациентов на терминальной стадии болезни. Однако собеседник лидера страны подчеркнул: лично он не считает ситуацию со здоровьем артистки настолько серьёзной, что требуется использовать в лечении такие методы.

Журналисты российского издания Nation News пообщались на эту тему с адвокатом Александром Добровинским, который отметил: если бы диагноз Анастасии Заворотнюк был обнародован без официального разрешения её или родных, то были бы нарушены этические нормы, предполагающие возможность потребовать через суд возмещение морального ущерба.Также собеседник издания поделился своим мнением, по какой причине история с диагнозом артистки была освещена на высочайшем уровне.

«Прежде всего, речь идёт о прозрачности дела, которым занимаются люди. Кроме того, это поможет другим, оказавшимся в аналогичной ситуации, так как вселит в них надежду на выздоровление. Граждане должны знать о существовании в РФ учёных, которые борются с таким заболеванием. Число сумасшедших, заполонивших сегодня интернет, просто огромное, и публичность в этом смысле очень полезна», – отметил кандидат юридических наук.