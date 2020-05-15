Мишустин поручил следить за ситуацией с выплатами каждому медработнику

15.05.2020, 11:30, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но необходимо следить за выплатами каждому медработнику.

«Хорошо, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. И здесь прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику. И об этом мне доложить в понедельник», – сказал премьер после доклада главы Казначейства.

Мишустин также сообщил, что кабмин в четверг подготовил ряд решений для реализации новых мер поддержки, передает РИА «Новости».

«Уже в четверг на заседании правительства был принят ряд нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать поручения президента. Речь идет о стимулирующих выплатах сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания, которые оказывают помощь больным коронавирусом или людям из группы риска», – сказал премьер.

По его словам, суммы дополнительных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными пациентами. «На эти цели мы направим свыше 7,5 миллиардов рублей», – сказал премьер.

Ранее президент Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину, отметив, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.

Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что кабинет министров оперативно довел до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, но из выделенных более 27,5 млрд рублей выплачено только 4,5 млрд.