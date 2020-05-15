 

Против обвиняемого в насилии над дочерью отца в Ленобласти возбудили новое дело

15.05.2020, 11:30, Новости дня

Многодетный отец Андрей Бовт из Гатчины, обвиняемый в изнасиловании дочери, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщил источник в следственных органах.

«В отношении Бовта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов»)», – сказал ТАСС источник.

Напомним, в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.

Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Кроме того, жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что видели мужчину в образе Николая II.

Сам Бовт заявил, что он невиновен, суд арестовал его на два месяца.

Также стало известно, что старших детей из больницы заберет тетя, а младшие пока останутся на обследовании.



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