“Фотохромная” камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

15.05.2020, 11:30, Разное

Эксперты изучили возможности нового смартфона OnePlus 8 Pro. Они подтвердили ранее озвученную информацию о том, что камера гаджета может частично просвечивать одежду.

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала “фотохромная” камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме. Благодаря его применению появилась возможность в некоторых случаях просвечивать пластик. Учитывая возможности объектива и программного обеспечения, у многих людей возникли опасения, что техника сможет видеть и сквозь другие предметы, в частности сквозь одежду. Как оказалось, эти страхи оказались не беспочвенными. Оптика действительно обладает повышенной чувствительностью и обзорностью, но не имеет тех технических качества, которые ей приписывают.

В ходе опыта эксперты опробовали оптику и смогли, применяя особый режим, частично запечатлеть предметы, помещённые под футболку, и даже получить изображения, позволяющие угадать по силуэту и размытому изображению, о чём идёт речь, но тело человека в кадре не удавалось запечатлеть. При этом под тканью лучше всего были видны предметы белого цвета.