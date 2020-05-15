Первая прогулка: Хлоя Севиньи с сыном Ваней и бойфрендом Синишей в Нью-Йорке

15.05.2020, 11:20, Разное

Звезда сериала “Американская история ужасов” и фильмов “Последние дни диско”, “Парни не плачут” Хлоя Севиньи и ее бойфренд, арт-директор галереи Karma Art в Нью-Йорке Синиша Макович, впервые стали родителями в начале мая. На днях состоялся первый выход новоиспеченной семьи из трех человек – они были замечены у апартаментов актрисы в Нью-Йорке.

Хлоя, Синиша и Ваня во время первой прогулки Хлоя Севиньи с сыномДля прогулки 45-летняя Хлоя выбрала облегающие расклешенные брюки – этот фасон она носила и до беременности, и во время, и, как мы видим, после, а также удлиненный пиджак и голубую рубашку в бохо-стиле. Удобным кроссовкам она предпочла ботильоны на каблуке – широком и устойчивом. На руках Севиньи держала крохотного сына, скрытого разноцветной пеленкой, и с опаской смотрела на папарацци. Впервые ее запечатлели с ребенком на руках не во время прогулки, а по возвращении из роддома – тогда фотографы “поймали” Севиньи без ее ведома, и она постаралась побыстрее скрыться дома.

Хлоя, Синиша и Ваня возвращаются из роддома

Добро пожаловать в этот мир, Ваня Севиньи Макович. Он родился 2 мая в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить всех сотрудников больницы Mt. Sinai East за их храбрость, стойкость и доброту, а особенно – медсестер за то, что они были нежны и терпеливы. Пусть будут благословенны остальные семьи, чьи дети появляются на свет в это время,- написала в Instagram Хлоя, сообщая миру о рождении сына. С отцом ребенка, галеристом Синишей Маковичем, она встречается больше года (точную дату начала их романа определить сложно, так как слухи ходили давно, но вместе их впервые увидели лишь прошлым летом). До Синиши Хлоя встречалась с манекенщиком Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян, который младше ее на 20 лет.

Хлоя, Синиша и Ваня