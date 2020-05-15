Родившая звезда сериала “Полицейский с Рублевки” раскрыла имя дочери

15.05.2020, 11:15, Разное

30-летняя знаменитость родила первенца 7 мая. Анастасия сообщила

о прибавлении в семье в личном микроблоге. Имя малышки звезда сериала “Полицейский

с Рублевки” тогда решила не озвучивать.

Спустя время Стежко изменила свое решение. Накануне она рассказала,

как назвала долгожданную дочь. “Стефания! Стефани, Стеша, Стешенька… Так

зовут эту принцессу”, – поведала знаменитость.

Артистка подчеркнула, что имя для ребенка придумала еще в

юности. Стеша – это

прозвище самой Анастасии, которое прилипло к ней еще в школе. Так ее называли и во ВГИКе.

“До сих пор друзья зовут меня именно так”, –

призналась звезда сериала “Полицейский с Рублевки”. В том, как она назвала

наследницу, Стежко видит определенную символичность.

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Публикация от Анастасия Стежко (Старостина) (@nastya_stezhko) 13 Май 2020 в 10:33 PDT

В комментариях к публикации Анастасии разгорелись споры. Некоторые отметили, что девочки с именем Стефания упрямы и импульсивны – не лучшие качества для представительницы прекрасного пола. Артистка же считает,

что черты характера не связаны с тем, как зовут человека. Сериал “Полицейский с Рублевки” можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.