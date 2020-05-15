 

«Вещь повышенной опасности» – так доктор Александр Мясников назвал используемые на фоне пандемии перчатки

15.05.2020, 11:09, Разное

Доктор Александр Мясников не видит смысла в использовании обычными гражданами медицинских перчаток с целью защиты от заражения коронавирусом. Более того, специалист усматривает в этом средстве защиты «повышенную опасность» для здоровья.
Данную россиянам рекомендацию при выходе из дома в период эпидемии коронавируса непременно надевать, наряду с масками, и медицинские перчатки Александр Мясников считает «странной» и не уверен, что граждане получили от врачей достаточное объяснение самой сути такой защиты. Специалист напомнил: вирус SARS-CoV-2 не может проникнуть в человеческий организм через внешние покровы кожи, однако имеется риск инфицироваться после контакта рук с заражённой поверхностью.

«Например, коронавирус попадает на поверхность, к которой я дотрагиваюсь, а затем суну руку в рот либо почёсываю глаз»,– проиллюстрировал ситуацию врач-кардиолог, которого цитирует сетевое издание «ПолитЭксперт». Специалист подчеркнул: коронавирус SARS-CoV-2 на перчатках сохраняется даже дольше, чем на коже рук, а потому назвал данное медицинское изделие «вещью повышенной опасности» в период распространения серьёзных инфекций.
«Если Вы раз десять взялись, к примеру, за дверную ручку, то тот факт, что под перчатками Ваши руки – чистые, ничего не меняют, ведь всё налипнет к поверхности материала. Более того, коронавирус на человеческой коже даже меньше живёт. А потому я вовсе не вижу логики в рекомендации использовать медицинские перчатки. Если Вы их носите – то мойте настолько же часто, как и руки», – заявил телеведущий в эфире YouTube-канала “Соловьев LIVE”.



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