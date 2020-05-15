В Бурятии женщину повторно госпитализировали с COVID-19

15.05.2020, 11:09, Разное

В Республике Бурятия местную жительницу повторно положили в больницу с COVID-19. Она была выписана из медицинского учреждения 21 апреля, 2 проведенных теста на «уханьскую» инфекцию показали отрицательные результаты.

Однако по прошествии 16-ти дней пациентка снова оказалась в больнице, так как у неё проявились признаки острой респираторной вирусной инфекции. Во взятом у женщины мазке был найден коронавирус SARS-CoV-2.

Как проинформировала главный врач инфекционного медучреждения Татьяна Сымбелова, пациентка сейчас проходит курс лечения, а медики задаются вопросом: произошло ли повторное инфицирование, или имел место рецидив заражения.