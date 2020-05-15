 

Московские магазины могут перестать пускать покупателей без масок и перчаток

15.05.2020, 11:08, Новости дня

Магазины в Москве могут обязать контролировать наличие масок и перчаток у покупателей и не пускать в торговые залы людей без них, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты», – сказал Немерюк, передает ТАСС.

Он также сообщил, что более 90 человек оштрафовали за отсутствие масок и перчаток в магазинах Москвы 13 и 14 мая. «35 покупателей – 13 мая, еще 57 человек 14 мая были оштрафованы на 4 тыс. рублей за нахождение в магазинах без масок и перчаток. Наибольшее количество нарушений масочного и перчаточного режима выявлено в Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах. Патрулирование магазинов проводят сотрудники правоохранительных органов и департамента торговли», – сказал Немерюк.

Он уточнил, что контрольные рейды проводятся префектурами административных округов совместно с сотрудниками полиции с 13 мая.

Ранее сообщалось, что количество посетителей московских магазинов без масок и перчаток с 11 по 14 мая снизилось с 28% до 3%.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток. 



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