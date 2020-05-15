 

МИД назвал несостоятельной позицию о «вмешательстве» РФ в выборы в США

15.05.2020, 11:08, Новости дня

Позиция западных партнеров РФ о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США несостоятельна, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

«Что касается темы так называемого вмешательства в американские выборы, считаем позицию наших заокеанских партнеров несостоятельной. … Между Москвой и Вашингтоном существуют закрытые каналы связи для построения доверительного диалога и прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность двух стран», – сообщил дипломат, передает РИА «Новости».

Он также заметил, что РФ за последние несколько лет восстановила механизмы взаимодействия по антитеррору со многими западными странами, «в том числе с ключевыми игроками в глобальном противостоянии террористам, включая США».

Сыромолотов уточнил, что «соответствующий диалог с Вашингтоном был возобновлен по указанию руководства двух стран еще в декабре 2018 года». «После снятия ограничений в связи с повсеместным распространением коронавирусной инфекции надеюсь на знакомство с моим новым визави по этому формату Стивеном Биганом», – сказал он.

Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон на уровне правоохранительных органов и спецслужб продолжают обмен данными о готовящихся терактах. «В этом вопросе, как вы знаете, у нас есть примеры конструктивного и, что самое главное, результативного взаимодействия», – добавил он.

«Достаточно упомянуть партнерское сотрудничество Москвы и Вашингтона при подготовке и проведении Олимпиады – 2014 в Сочи или, например, своевременную передачу американскими спецслужбами информации о готовившихся терактах в Санкт-Петербурге в 2017 году и в декабре прошлого года, которая помогла нам предотвратить страшные трагедии», – сказал замглавы МИД России.

Напомним, в апреле генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным.

В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.



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