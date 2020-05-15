«А король-то голый!» – В борьбе с коронавирусом Трамп пошёл по «советским стопам»

15.05.2020, 10:55, Новости дня

В борьбе с коронавирусом президент Трамп пошёл по «советским стопам»: отказываясь признавать весь масштаб проблемы, он вместо этого объявил о победе над инфекцией и продолжает врать о реальном положении вещей, считает Business Insider. По мнению портала, американский лидер, как и его советские коллеги когда-то, пытается подменить реальность, полагая, что пандемия — это дело не фактов, а, прежде всего, политики.



Reuters

Президент США Дональд Трамп понял, как в разгар пандемии его администрация должна бороться с коронавирусом — и это знание он почерпнул прямиком из советского опыта. «Выглядит это так: объяви о победе над проблемой, а затем ври и наводи тень на плетень, как бы ни было очевидно, что проблема никуда не делась», — пишет Business Insider.

Вот и всё. Таков его план, если это можно назвать планом. Такое поведение, по мнению портала, можно скорее назвать «спектаклем». Трамп действует, исходя из реальности, которая отличается от той, в которой приходится жить многим американцам. И американский лидер надеется, что этот спектакль окажется настолько убедительным — а в этом ему помогают его конституционные полномочия, подручные и СМИ, — что американцы забудут о реальности и окунутся в его фантазии.

Такая подмена реальности — прерогатива «тоталитарных режимов» вроде Советского Союза, лидеры которых укрепляют своё видение мира угрозами насилия. Подобное «магическое мышление» позволяет им отказаться от заботы об обществе и сосредоточиться на укреплении своей личной политической власти. Трамп прибегает к подобным методам, чтобы уклониться от тяжкого труда управленца во время пандемии.

Однако это будет непросто: всего в США от коронавируса уже умерло более 80 тыс. человек, в то время как новые очаги вновь появляются в таких странах, как Китай, Сингапур и Южная Корея. Это говорит о том, что без боя коронавирус сдаваться явно не собирается.

Это тем не менее не помешало Белому дому объявить о грядущей победе над вирусом. В частности, на одной из пресс-конференций Трамп заявил, что США «победили» в плане наращивания количества проводимых тестов, а также поздравил свою администрацию с успехами.

Однако американцы также столкнулись и с попытками администрации Трампа скрыть свои промахи в борьбе с коронавирусом. Белый дом, например, мешает таким ключевым фигурам в нынешних обстоятельствах, как доктор Энтони Фаучи, выступать в палате представителей под контролем демократов и рассказывать конгрессменам о том, какие меры предпринимает правительство.

При этом во время своей речи в сенате Фаучи недвусмысленно заявил следующее: «Если вам кажется, что у нас всё под контролем, то это не так». Это утверждение, по мнению портала, стало своеобразной «инъекцией реальности», — которой Белый дом пытался помешать.

Трамп, считает Business Insider, занимается тем же, что и некомпетентные автократы, когда у тех нет ответов на вопросы: они притворяются, что проблемы не существует.

«Он предпочёл бы играть в гольф, так что он попытается соорудить такую реальность, в которой он сможет заниматься именно этим. Эту реальность нам будут транслировать через брифинги в Белом доме, на Fox News и в других правых СМИ. Они будут продолжать говорить о том, что вера или неверие в серьёзность пандемии — это скорее дело политики, чем фактов», — полагает портал.

Подобное искажение реальности работает в авторитарных странах, потому что там правительства способны навязывать обществу своё видение событий. Что же касается Трампа, то он лишь частично контролирует СМИ и конгресс, в то время как авторитаристы в этом плане обладают абсолютной властью.

Советы, как считает Business Insider, смогли навязать обществу свою реальности, вплетя идеологию в ткань повседневной жизни. Всё воспринималось через призму политики. Детей учили подражать народным героям сталинской эры, чьи «великие подвиги состояли в сдаче властям любого члена семьи, который отклонялся от заветов Коммунистической партии». «Все праздники были политическими — средством укрепления идеологии режима», — рассказывает портал.

И подобные методы работали, даже когда речь шла о масштабных событиях. Это позволило Иосифу Сталину скрыть «всеимперский голод», который, по мнению Business Insider, унёс жизни 5 миллионов человек. Статистику подправили, а граждане, СМИ — и даже иностранные корреспонденты — не стали поднимать шума.

В ближайшие месяцы станет ясно, сколько американцев засосало в себя это поле искажённой реальности Трампа.

Он, как настоящий автократ, политизировал коронавирус, добавив тем самым в жизни обычных американцев столько политики, сколько они никогда не видели. Трамп прибегает к хрестоматийным приёмам, чтобы запутать людей, ставя под вопрос количество умерших от коронавируса и виня Китай во всех своих неудачах.

«Трамп объявил себя «королём ИВЛов». Но на самом деле — король-то голый», — подытоживает Business Insider.