Генеральный директор Boeing предсказал уход из бизнеса крупнейших авиалиний США

15.05.2020, 10:55, Новости дня

Гендиректор компании Boeing Дэйв Кэлхун полагает, что с большой долей вероятности в результате пандемии коронавируса с рынка придётся уйти как минимум одному крупному американскому авиаперевозчику, передаёт NBC News. Хотя Калхун и не уточнил, каким именно авиакомпаниям грозит подобная опасность, его прогноз во многом основывается на десятикратном падении пассажиропотока, а также на том факте, что федеральные деньги, помогающие фирмам оставаться на плаву, вскоре закончатся.

Угроза авиакомпаниям серьёзна: прогноз генерального директора Boeing, который тот сделал в интервью ведущей программы TODAY Саванне Гатри, потряс Уолл-стрит и офисы фирм этого сектора.

САВАННА ГАТРИ, ведущая программы TODAY: Считаете ли вы, что из бизнеса придётся уйти какому-нибудь крупному американскому авиаперевозчику?

ДЭЙВ КЭЛХУН, гендиректор компании Boeing: Я не хочу уж слишком вдаваться в прогнозы в этом плане, но да, это произойдёт практически наверняка. В сентябре что-то да будет.

Дэйв Кэлхун не уточнил, какая компания находится в большей опасности, однако за немногими исключениями нагрузка почти всех перевозчиков составляет менее 10%. 30 сентября экстренные федеральные средства на спасение от банкротства иссякнут. Авиалинии уже предупреждают, что им придётся сократить 100 тысяч сотрудников, если пассажиры не начнут вновь массово пользоваться их услугами.

ЭМИЛИ ГОЛЧИНИ, пассажир: Ты не знаешь, кто чем болеет и как поддерживают гигиену, во всяком случае, на борту отдельно взятого самолёта.

Когда вы будете летать во время пандемии COVID-19 и после её окончания, вам, скорее всего, придётся соблюдать требования аэропортов и авиалиний носить маски, держать в очереди дистанцию в два метра, а также проходить медосмотры.

Новый сканер проверяет температуру пассажиров в аэропорту Пейн-Фильд, штат Вашингтон. 346 аэропортов по всей стране призывают Управление транспортной безопасности мерять температуру пассажиров во время проверки безопасности. Управление от такой идеи пока не в восторге.

КЕВИН БЁРК, Международный совет аэропортов: Нам нужно вести себя так, чтобы те, кто решил путешествовать по воздуху, проходя по аэропорту, чувствовали себя в такой же безопасности, как и у себя дома.

Когда же авиалинии вернутся к нормальной работе? И вновь гендиректор Boeing выступил с отрезвляющей оценкой.

ДЭЙВ КЭЛХУН: У нас на это может уйти от трёх до пяти лет.

Тем временем Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines требуют от пассажиров садиться на борт в масках, отказывая в посадке в том случае, если они их не носят. Однако как только самолёт отстыкуется, бортпроводники могут попросить, но не заставить пассажиров их надеть.

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.