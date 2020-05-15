 

В Германии за осквернение символики ЕС решили сажать в тюрьму

15.05.2020, 10:53, Новости дня

Парламент Германии принял закон, который предусматривает наказание в виде денежного штрафа и даже лишения свободы за осквернение символики Евросоюза и флагов других государств.

Поводом к принятию закона стал инцидент, когда в 2017 году в Берлине демонстранты сожгли флаги Израиля, передает Deutsche Welle.

«Нельзя, чтобы в Германии горели израильские флаги», – подчеркнул эксперт по вопросам правовой политики из фракции СДПГ в бундестаге Йоханнес Фехнер.

В свою очередь министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт подчеркнула, что сжигание флагов в общественных местах не имеет ничего общего с мирным протестом, такие действия лишь разжигают ненависть, ярость и агрессию. 

Ранее штраф или лишение свободы был только за оскорбление государственных символов Германии.

Против принятия закона выступила депутаты фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поскольку, по их мнению, подобный запрет представляет собой «чрезмерное вмешательство в свободу мнений и искусства». Ходатайство было отклонено большинством голосов.



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