Песков ответил на вопрос о сроках выхода статьи Путина о Второй мировой войне

15.05.2020, 10:53, Новости дня

Президент Владимир Путин все еще планирует опубликовать статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, но сроки ее выхода будут связаны с датами основных торжеств по случаю 75-летия Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время (для подготовки статьи) еще есть. Многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества (по случаю юбилея Победы) и так далее», – сообщил Песков, передает ТАСС.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции.

В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.