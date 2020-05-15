В Бразилии – рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом, число инфицированных превысило 200 тысяч человек

15.05.2020, 10:50, Новости дня

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии превысило 200 тыс.

Как сообщило министерство здравоохранения страны вечером 14 мая, коронавирусом заразилось 202 918 бразильцев. За последние сутки было зарегистрировано 13 944 новых случая инфекции. Агентство Reuters отметило, что это рекордный суточный прирост в стране.

От коронавируса умерло 13 993 больных, в том числе 844 – за последних 24 часа. Смертность от инфекции составляет 6,9%. Вылечилось уже 79 479 пациентов.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в самом населенном штате страны Сан-Паулу – 54 286, сообщило издание Veja São Paulo.

Первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден в стране 26 февраля.

Как отметила BBC News Brasil, из-за распространения коронавируса власти штатов по всей Бразилии ввели карантин и рекомендовали гражданам избегать скоплений людей. В то же время президент страны Жаир Болсонару заявляет о преувеличении масштабов эпидемии и выступает за смягчение карантина. 14 мая он провел видеоконференцию с представителями крупного бизнеса, на которой призвал их оказать влияние на губернаторов штатов, чтобы те согласились смягчить карантин, сообщило издание Folha de S.Paulo. Он назвал действия губернаторов “войной” и подчеркнул, что они не должны решать “будущее экономики Бразилии”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 4,4 млн человек, из них более 302,4 тыс. умерли, а 1,58 млн вылечились.

Бразилия занимает шестое место в мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса.