 

В НБУ рассказали, когда Украина может получить транш от МВФ и куда его направят

15.05.2020, 10:50, Новости дня

Украина может получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в конце мая – начале июня, сообщил в интервью “ВВС News Украина” 14 мая председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Он не уточнил размер транша, но отметил, что до конца года Украина может получить от Фонда до $3,5 млрд. Общий размер полуторагодовой программы сотрудничества – $5 млрд.

Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов НБУ). 

“По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита”, – проинформировал Смолий. 

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by, рассчитанной на 18 месяцев. 

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программке stand-by даже легче, “так как не требуют “титанических” усилий по продвижению структурных реформ”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что меморандум с МВФ по новой программе сотрудничества будет подписан до конца мая. 

Для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Верховная Рада приняла оба закона. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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