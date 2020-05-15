 

США могут вернуть Кубу в список стран-спонсоров терроризма

15.05.2020, 10:47, Новости дня

Соединенные Штаты рассматривают возможность вернуть Кубу в список государств-спонсоров терроризма, рассказал в четверг агентству Reuters высокопоставленный представитель администрации.

Этот шаг может нанести очередной серьезный удар по напряженным отношениям между Вашингтоном и Гаваной.

По словам источника, есть «убедительные аргументы» в пользу включения Кубы в черный список, в том числе в связи с тем, что она продолжает поддерживать режим социалиста Николаса Мадуро в Венесуэле и укрывает лидеров колумбийской группировки «Армия национального освобождения».

Источник, пожелавший сохранить анонимность, не исключает возможности, что решение о повторном внесении Кубы в список будет принято до конца года.

В среду администрация президента Дональда Трампа объявила о включении Кубы в список стран, не оказывающих полного содействия в борьбе с терроризмом. Это можно расценить как подготовительный шаг.

Гавана, давно отрицающая какие-либо связи с терроризмом, осудила заявление Госдепартамента, назвав обвинения «вымышленными».



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