Трамп официально внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине

15.05.2020, 10:47, Новости дня

Президент США Дональд Трамп официально внес кандидатуру отставного генерала Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Сейчас Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии.

Дейтон говорит на русском и немецком языках, он был военным атташе при посольстве США в Москве.

Теперь кандидатуру Дейтона должен одобрить комитет сената по иностранным делам, а затем общий состав сената.