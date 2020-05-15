 

Трамп официально внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине

15.05.2020, 10:47, Новости дня

Президент США Дональд Трамп официально внес кандидатуру отставного генерала Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Сейчас Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии.

Дейтон говорит на русском и немецком языках, он был военным атташе при посольстве США в Москве.

Теперь кандидатуру Дейтона должен одобрить комитет сената по иностранным делам, а затем общий состав сената.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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