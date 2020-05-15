Мэрия Москвы купила крупнейшего производителя медицинских масок в России

15.05.2020, 10:45, Новости дня

Мэрия Москвы в марте купила одного из крупнейших в России производителей медицинских масок – ООО “КИТ”. Эту информацию подтвердил “Ведомостям” и Русской службе ВВС вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Согласно данным СПАРК, 10 марта единственным владельцем “КИТ” стало ООО “Центррегионинвест”, который через ООО “Софийская набережная” контролирует АО “Капиталинвестпроект” (КИП), пишут “Ведомости”. По словам источника в мэрии, эту компанию контролируют московские власти.

Решение о сделке принималось из-за пандемии коронавируса, объяснил Ефимов. В марте чиновники поняли, что “городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке”, отметил он. Один из бывших владельцев компании рассказал “Ведомостям”, что предложение о продаже было очень выгодным, “от которого нельзя отказаться”. Сумма сделки не называется.

Завод был перевезен из Владимира в особую экономическую зону Технополис “Москва” на юго-востоке столицы. Производство развернули за две недели, пишет ВВС.

Производство медицинских масок – основной профиль ООО “КИТ”. Сегодня она производит треть всех масок в стране. В сравнении с началом года компания нарастила производство более чем в два раза, до одного миллиона в сутки, рассказал “Ведомостям” бывший совладелец “КИТ” Павел Спичаков. Он добавил, что в течение года компания увеличит мощности до 2-3 миллионов штук в день. По словам чиновника мэрии, Москве нужно около четырех миллионов масок в сутки.

ВВС сообщила, что в начале марта “Центррегионинвест” приобрел также 100-процентную долю в небольшом петербургском производителе масок “НПК Санитас”. В “КИТ” рассказали изданию, что большая часть масок с завода уходит в бюджетные учреждения города. Излишек, который может достигать 500 тысяч масок в неделю, направляется на склады для резерва. Их “КИ” продает аптекам и розничным магазинам, они же поступили в московский метрополитен.

Ранее Русская служба ВВС подсчитала, что московский метрополитен продает маски и перчатки с торговой наценкой в 430% или 1800%. Столичные власти это отрицают.

С 12 мая в Москве ввели масочный режим, при котором пользоваться общественным транспортом можно только в медицинских масках и перчатках. Московское метро в кассах продает маски и перчатки по 30 и 20 рублей соответственно.