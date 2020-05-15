 

«Маленькая модница»: Нюша показала дочь Симбу в цветочном платье и косынке

15.05.2020, 10:45, Разное

Нюша в своем микроблоге в Instagram опубликовала несколько снимков дочери Симбы, на которых малышка запечатлена в модном платье и косынке с бантиком. Поклонники певицы были в восторге от увиденных кадров.
Дочери Нюши и бизнесмена Игоря Сивова исполнилось лишь полтора года, но ее уже можно назвать модницей. Звездная мама покупает наследнице актуальные наряды, которые девочка демонстрирует родителям и всем поклонникам певицы. На опубликованных снимках Симба одета в платье с цветочным принтом и косынку с бантом в той же расцветке. Артистка в описании под фотографиями отметила, что они «отыскали в шкафу ненадеванное платье».

Наряд пришелся по душе и самой звездной наследнице, которая с любопытством смотрела на себя в зеркало, и поклонникам Нюши. За время публикации серия снимков «понравилась» более 85 тысячам пользователей Сети. Подписчики оценили модный «тотал лук» девочки, назвав ее и маму «красавицами». «Маленькая модница. Вся в маму», «Принцесса», – умилялись фанаты в комментариях.



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