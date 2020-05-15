Умер композитор и пианист Эцио Боссо

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15.05.2020, 10:45, Новости дня

Известный итальянский пианист, композитор и дирижер Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет, сообщила газета «Коррьере делла сера».

Издание не указывает причину смерти музыканта.

С 2011 года Боссо страдал тяжелым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, тем не менее он продолжал работать, не только сочиняя музыку, записывая диски, но и давая живые выступления. В последний год часто жаловался, что «пальцы перестают слушаться» и говорил о желании закончить концертную деятельность, передает ТАСС.

На днях он выходил в прямой эфир новостного канала «РАИ- ньюс-24» из своего дома, где находился в период карантина из-за пандемии.

«Каждый раз надо играть, как и дышать, как будто в первый и в последний раз», – отметил он. 



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