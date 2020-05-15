Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

15.05.2020, 10:31, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг передаст Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) 100 тыс. долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, информирует телекомпания CNN.

«Мы начали новую кампанию, чтобы помочь поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии COVID-19. Во время кризиса тяжелее всего всегда наиболее уязвимым – детям», – отметила Тунберг.

Также Тунберг сообщила о решении самоизолироваться, чтобы проверить, есть ли у нее коронавирус нового типа, передает ТАСС.

«У нас еще не взяли анализы, так как у нас (в Швеции) не тестируют, если вам не нужна медицинская помощь. Конечно, я не знаю, есть ли он (коронавирус) у меня. Но я все равно изолировалась, потому что так поступать правильно», – сообщила Тунберг.

Еще в марте Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом вместе со своим отцом, актером Сванте Тунбергом, после поездки в Брюссель. После этого российская политическая партия «Зеленая Альтернатива» пригласила Тунберг в Россию для лечения от коронавируса.