 

Роспотребнадзор попросил свердловского губернатора не смягчать меры по борьбе с коронавирусом

15.05.2020, 10:31, Новости дня

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских попросил губернатора региона Евгения Куйвашева отменить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса и продлить режим самоизоляции.

По словам Козловских, текущая эпидемиологическая ситуация в регионе не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности, передает РИА «Новости».

Козловских посоветовал распространить рекомендации Роспотребнадзора на предприятия, чья деятельность не ограничена, в том числе для химчисток, прачечных, ателье, для общественного транспорта и магазинов непродовольственных товаров. Глава управления Роспотребнадзора также заявил, что тех, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, нельзя лечить на дому.

«Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются», – сказали в оперштабе.

Ранее Куйвашев подписал указ, согласно которому жителям Свердловской области разрешено гулять и заниматься спортом на улице с 19 мая. Также смогут возобновить работу все магазины, торговые центры и летние веранды ресторанов и кафе. Кроме того, с 12 мая в регионе действует разрешение лечить на дому контактных пациентов, а также тех, у кого коронавирус протекает в легкой форме.

По последним данным, в области подтверждено 2362 случая новой коронавирусной инфекции. Четыре пациента скончались. 



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