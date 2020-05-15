В Москве от COVID-19 выздоровели еще 1235 человек

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15.05.2020, 10:29, Новости дня

В Москве за прошедшие сутки выздоровели еще 1 235 человек, заболевших коронавирусом нового типа.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562", — заявил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что в каждом случае лечение зависит от симптомов конкретного человека и тяжести протекания заболевания. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Те пациенты, которым после выписки необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, отметила Ракова.

По данным оперативного штаба на 15 мая в Москве выявлено 135 464 инфицированных, 24 562 заболевших уже поправились, 1 358 скончались. Всего в РФ выявлено 262 843 заболевших, 58 226 человек выздоровели, 2418 умерли.



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