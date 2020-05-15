Жители СНГ и Украины попросили Россию помочь с выездом из США

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15.05.2020, 10:29, Новости дня

Граждане стран СНГ обращаются в российское посольство в Вашингтоне с просьбой помочь им с выездом из США. Об этом сообщил посол РФ в американской столице Анатолий Антонов.

"Мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", – приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.

Антонов напомнил, что ранее очередной рейс компании "Аэрофлот" вывез в Россию из Нью-Йорка 369 человек. По его словам, такая загрузка самолета – это своеобразный рекорд.

"Мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта", – отметил посол.

Он добавил, что данным рейсом летели 40 человек из так называемого гуманитарного списка – это наши соотечественники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, люди, проходившие в США лечение или реабилитацию, инвалиды.

Антонов добавил, что от соотечественников поступает много обращений по поводу организации рейса из Майами.

"Могу заверить граждан, что мы приложим все силы для их скорейшего возвращения на Родину", – отметил он.

На фоне пандемии коронавируса РФ с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также вылеты, совершаемые согласно отдельным решениям правительства.



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