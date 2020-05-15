Город Шимановск в Алтайском крае закрывают на карантин

15.05.2020, 10:29, Новости дня

Город Шимановск в Алтайском крае закрыли на карантин. Ограничения введены на въезд и выезд. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба, передает ГТРК "Амур". Ужесточение карантинных мер введено в связи с распространением коронавирусной инфекции — в городе выросло число заболевших. Еще 31 человек заразился COVID-19.

В данное время горожан оповещают о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Проводятся дезинфекционные работы в подъездах людей, у которых подтвержден коронавирус. Как рассказал мэр города Павел Березовский, сейчас обсуждается комплекс необходимых мер. Планируется закрыть город на въезд-выезд с 18 мая, ограничить прогулки (не более двух человек вместе). На подъезде в Шимановск установят два КПП. Въезжающий транспорт пройдет обязательную дезинфекцию. Пропуска для граждан можно будет получить в местной администрации. Продажу билетов на железнодорожный транспорт временно ограничат.

С обращением к главам муниципалитетов выступил губернатор Василий Орлов. Сейчас все районы области должны быть готовы к изменению эпидемиологической обстановки и заранее подготовить комплекс мер на случай ухудшения ситуации с распространением инфекции. Ранее такая же ситуация сложилась в Свободном. Предложенные властями города меры поддержал оперштаб и Роспотребнадзор.

Между тем, во всем Приамурье сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Как отметили в Роспотребнадзоре, пока приступать к частичному снятию ограничительных мер рано.

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ГТРК "Амур"