 

Китай опроверг просьбу ВОЗ организовать посещение лаборатории в Ухане

15.05.2020, 10:28, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к китайским властям с просьбой организовать посещение лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщил глава Отдела международных связей госкомитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР Ли Минчжу.

«ВОЗ никогда не выдвигала требований посещения каких- либо лабораторий. Информация об отказе ВОЗ в посещении Уханя не соответствует действительности», – цитирует ТАСС Минчжу.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса. Также Трамп заявил, что очень разочарован в Китае. Он допустил разрыв отношений с КНР. 



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