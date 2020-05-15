 

Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву

15.05.2020, 10:28, Новости дня

Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании. Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ведомство выражает благодарность посольству РФ в Испании, консульскому отделу посольства РФ в Испании, почетному консульству РФ на Канарских островах и Министерству иностранных дел за оказанное содействие в возвращении Красиловой в Россию.

Напомним, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали в Испании. По неофициальным данным, девушку могли арестовать из-за запроса США. Красиловой грозит экстрадиция в Штаты и заключение вплоть до пожизненного срока. Москва призвала Испанию отказаться от экстрадиции россиянки в США. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Шахматы. Этап женского Гран-при в Италии перенесен

14.05 / Китайское агентство Синьхуа заявило протест США

24.04 / Саакашвили оконфузился с флагом Украины

29.03 / Москвичам запретили покидать квартиры

29.03 / Российская госкомпания “Роснефть” продала все активы в Венесуэле правительству РФ

03.05 / Председатель президиума БиГ объяснил произошедшее с российскими военными

15.05 / Трамп уверен в появлении вакцины против COVID-19 к концу года

10.05 / Конституционный суд Молдовы запретил правительству брать кредит у России

02.05 / Осмысление времени и пространства: искусство ушло на удаленку

16.04 / Мощные моторы получит обновленный кроссовер Kia Stinger

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска