Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву

15.05.2020, 10:28, Новости дня

Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании. Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ведомство выражает благодарность посольству РФ в Испании, консульскому отделу посольства РФ в Испании, почетному консульству РФ на Канарских островах и Министерству иностранных дел за оказанное содействие в возвращении Красиловой в Россию.

Напомним, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали в Испании. По неофициальным данным, девушку могли арестовать из-за запроса США. Красиловой грозит экстрадиция в Штаты и заключение вплоть до пожизненного срока. Москва призвала Испанию отказаться от экстрадиции россиянки в США.