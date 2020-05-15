Названа причина продления запрета российских соцсетей на Украине

15.05.2020, 10:16, Новости дня

«Зеленский продлил запрет российских соцсетей, чтобы избежать усиления давления со стороны правых радикалов», – сообщил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник, комментируя подписание президентом Украины указа о продлении запрета на российские социальные сети и интернет-сервисы.

«Зеленский подписал указ, потому что отказ от продления привел бы к усилению давления со стороны правых радикалов на украинского президента и его команду. Это уже неотъемлемый элемент нынешней украинской политической культуры», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Зеленский – не Порошенко, но пока что он живет инерцией предыдущего главы государства, – подчеркнул собеседник. – Электоральная революция, которую мы видели на предыдущих выборах, пока не привела к кардинальной переоценке всех экономических, политических и социальных подходов, которые использовал Порошенко».

«Кроме того, у Зеленского нет политического опыта, и во многих ситуациях он действует интуитивно. Потому период его правления будет схожим на период Порошенко, только в более мягком варианте», – спрогнозировал Бортник.

При этом эксперт не согласился с мнением о том, что кресло президента Украины превращает любого украинского лидера в антироссийского политика. «Но адаптация под националистическую повестку дня – это наиболее легкий способ сохранить власть, контроль над экономикой и политической системой в целом. Уход от этого принципа может породить кризис сродни тем, которые случались при Леониде Кучме и Викторе Януковиче», – резюмировал Бортник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Указ, который вводит в действие решение СНБО Украины, опубликован на сайте украинского президента.

Напомним, 15 мая 2017 года действующий в то время президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Тогда под запрет на Украине попали российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании «Мейл.ру», «Яндекс», «Яндекс. Украина». Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам.

Также ограничительные меры коснулись компании «1С», специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.