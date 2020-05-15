«Гордится своим родством»: Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира Высоцкого

15.05.2020, 10:09, Разное

Актером Станиславом Садальским в личном микроблоге в Instagram обнародован снимок малоизвестной внучки Владимира Высоцкого. Девушке Арине исполнился 21 год.

В описании под публикацией Станислав Садальский подчеркнул, что Арине известно о родстве со знаменитым музыкантом, и она гордится этим. Девушка является студенткой Московского государственного медико-стоматологического университета.

На одном из снимков из опубликованного коллажа присутствует Владимир Высоцкий и его экс-избранница Татьяна Иваненко, отношения с которой начались в 1966 году и длились на протяжении нескольких лет. Музыкант стал любовью всей жизни женщины, осознававшей, что пребывает в романтических отношениях с гением.

В 1972 году, когда композитор уже проживал с актрисой Мариной Влади, у его бывшей возлюбленной родилась дочь Анастасия. Именно она 1999-м сделала экс-избранницу Высоцкого бабушкой.