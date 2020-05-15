 

Новый Oppo Nitro не похож на другие смартфоны бренда

15.05.2020, 10:09, Разное

В Сети обнародовали первое изображение новинки бренда Oppo, получившей название Nitro. Мобильный аппарат отличается от остальных смартфонов компании необычным расположением модулей основной камеры.
Устройство, возможно, являющееся первым в новой линейке Oppo, имеет практически правильную прямоугольную форму со слегка закругленными углами. Весь дисплей гаджета окружает рамка одинаковой ширины, а в его верхней части по центру находится 16-мегапиксельная «фронталка». Эксперты сомневаются, что демонстрирующийся на изображении блок основной камеры с необычным размещением четырех модулей по 12 Мп действительно появится на задней панели Nitro. Не исключено, что фото является фанатской подделкой.

По сведениям Slashleaks, новинку Oppo оснастят 6,8-дюймовым экраном FullHD+. Источник не указывает модель процессора для гаджета, но известно, его обеспечат 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, а также аккумулятором на 4000 мА•ч.



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