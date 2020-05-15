Названо имя первого в истории возможного триллионера

15.05.2020, 10:08, Новости дня

Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, следует из расчетов аналитиков сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

По подсчетам экспертов, что состояние американского бизнесмена достигнет отметки в 1 трлн долларов к 2026 году, когда Безосу исполнится 62 года, передает РИА «Новости».

На утро 15 апреля, по информации Bloomberg, состояние бизнесмена оценивалось в 144 млрд долларов. Однако, отмечают эксперты, стоит учитывать, что с наступлением пандемии коронавируа и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали. Уже в этом году Безос увеличил свое состояние на 29,4 млрд долларов.

Следом за основателем Amazon аналитики расположили девелопера из Китая Сюй Цзяиня, который, согласно их оценке, станет триллионером через год после Безоса.

На третьем месте оказался основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого может достичь 1 трлн долларов в 2030 году.

В начале марта сообщалось, что единственным в мире ультрабогачом с личным состоянием больше 100 мрд долларов остался глава корпорации Amazon Джефф Безос.