 

Банк БРИКС может дать кредит РФ на борьбу с коронавирусом

15.05.2020, 10:08, Новости дня

Новый банк развития (НБР) БРИКС может предоставить РФ кредит по программе оказания экстренной помощи странам – членам организации в борьбе с распространением нового коронавируса и его экономическими последствиями, сообщил вице-президент банка Владимир Казбеков.

«Китай и Индия уже получили средства от НБР на борьбу с COVID-19 суммарным объемом в 2 млрд долларов. Аналогичные кредиты могут быть предоставлены и другим странам – членам НБР, включая Россию», – передает ТАСС слова вице-президента банка.

Казбеков напомнил, что Совет управляющих НБР на пятом ежегодном заседании 20 апреля поддержал усилия банка, направленные на борьбу с новым коронавирусом и его экономическими последствиями в странах-членах организации. Первый кредит размером 7 млрд юаней (почти 1 млрд долларов) банк предоставил Китаю. Для его финансирования на китайском межбанковском рынке был размещен облигационный займ на 5 млрд юаней (около 704 млн долларов). Индия также получила суверенный кредит размером 1 млрд долларов.

За последние сутки в РФ выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2305 человек.

Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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