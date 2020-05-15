Эшли Симпсон и Эван Росс обнародовали пол будущего ребенка

15.05.2020, 10:05, Разное

Две недели назад стало известно, что младшая сестра Джессики Симпсон, певица Эшли Симпсон ждет третьего ребенка. А сегодня, в Международный день семьи, они с мужем Эваном Россом обнародовали его пол. Эшли опубликовала на странице Instagram видео, на котором они вместе с детьми – 11-летним Бронксом и 4-летней Джаггер – разрезают торт (и за всем происходящим также следят родственники с помощью Zoom) и из его сердцевины высыпается голубой наполнитель. Таким образом, у Джессики будет уже второй сын.

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Публикация от Ashlee Simpson Ross (@ashleesimpsonross)14 Май 2020 в 1:04 PDT

Напомним, Эшли Симпсон и Эван Росс поженились 30 августа 2014 года после 13 месяцев отношений, а 30 июля 2015 года на свет появился их первый общий ребенок, дочка Джаггер Сноу. Ранее, с 2008 по 2011 годы, Эшли была замужем за басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем, их сын Бронкс Маугли родился 21 ноября 2008 года.

Бронкс Маугли, Эшли Симпсон, Джаггер Сноу и Эван Росс