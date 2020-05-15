Меган Маркл и принц Гарри провели видеоконференцию из своего нового дома в Лос-Анджелесе

15.05.2020, 10:05, Разное

Май – богатый на счастливые события месяц для семьи Меган Маркл и принц Гарри: недавно они праздновали первый день рождения их сына Арчи, а уже в следующий вторник, 19 мая, пара будет отмечать вторую свадебную годовщину. Пока же Меган и Гарри посвящают много времени работе. Пару дней назад, например, они созвонились по Zoom с работниками благотворительных организаций в сфере ментального здоровья. Об этом, может, никто бы и не узнал, если бы не Рик Нил, сотрудник Crisis Text Line в Атланте. Он сделал фотографию конференции как раз в тот момент, когда слово взял принц Гарри.

Не каждый день Меган и Гарри врываются в твои рабочие переговоры и хвалят за работу, которую ты делаешь! Счастлив трудиться в эти сумасшедшие времена! – подписал Рик свое селфи на фоне компьютера, на экране которого видны герцог и герцогиня Сассекские.

Несмотря на то что Меган и Гарри плохо видны на фото, их поклонники уже выяснили, в чем была одета герцогиня. Они узнали рубашку в голубую полоску от бренда ее близкой подруги Misha Nonoo, в которой Меган дважды до этого выходила в свет. А также они обратили внимание на декор их нового дома в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что Меган и Гарри временно проживают в особняке состоятельного и известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Недвижимость оценивается в 18 миллионов долларов. Территория поместья занимает почти 9 гектаров. Оно находится на холме, в закрытом и охраняемом поселке, вдали от других особняков и скрыто от любопытных глаз густой растительностью. В самом доме площадью 2230 квадратных метров имеется 8 спален и 12 ванных комнат.