Наплевал на сестру: сын прибрал к рукам все наследство Ирины Цывиной

15.05.2020, 10:00, Разное

У Ирины Цывиной остались двое взрослых детей – сын Евгений и дочь Зинаида. Они делят имущество артистки. Речь идет о трех квартирах, доме и участке.

В конце февраля адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что наследство между братом и сестрой поделено поровну, теперь все их доходы и расходы являются совместной собственностью.

Однако, по мнению юриста, Евгений имел право претендовать на большую часть имущества в судебном порядке. В состав наследства входила и доля его приемного отца, Александра Благонравова, которая не выделялась ранее.

Дети Ирины Цывиной из-за наследства рассорились. Евгений прибрал к рукам имущество именитой матери. “Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему же брат наплевал на это и незаконно распоряжается ее квадратными метрами?” – отметил его сосед Дмитрий.

Зинаида живет в Америке. Быстро решить проблемы не получится, однако она уже обратилась за консультацией к юристу. Когда карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, будет снят, дочь Ирины Цывиной прилетит в Москву, чтобы разобраться в этом вопросе.

Ранее приятельница Ирины Цывиной, дизайнер Аида Гицба заявила в интервью, что у артистки были натянутые отношения с сыном. “Со слов Ирины, мне известно, что Женя поднимал на маму руку”, – рассказала подруга звезды.