«Покойный отец увел маму за собой»: Сын Людмилы Касаткиной вспомнил о последних днях жизни актрисы

15.05.2020, 9:53, Разное

Алексей Колосов вспомнил о последних днях жизни своей матери – актрисы Людмилы Касаткиной. 15 мая знаменитости исполнилось бы 95 лет.

Людмила Касаткина прожила более 60 лет в браке с Сергеем Колосовым, и умерла через 11 дней после похорон супруга. Алексей Колосов считает, что «отец увел маму за собой». Он вспомнил, как когда то один из коллег родительницы спросил у нее, не изменяла ли она супругу, на что она ответила твердым «нет». Тогда собеседник добавил, мол, ей не будет и кого припомнить в конце жизни. Народная артистка СССР не растерялась, заметив, она всегда думает «о своем Сереже». Так и произошло. После смерти мужа Людмила Ивановна попала в больницу, где, находясь в полубреду, видела его возле себя. Женщину, ухаживавшую за ней, актриса называла Сережей и постоянно спрашивала, «где он был».

Алексей Колосов поделился, что перед самой смертью Людмила Касаткина приподнялась на кровати, и, посмотрев на сиделку, громко попросила Сергея сдвинуть кровати, которые он якобы раздвинул. После этого актриса находилась в бессознательном состоянии, а на следующий день умерла. Наследник звезды фильма «Укротительница тигров» вспомнил, что перед смертью отца он ему приснился здоровым и улыбающимся. Через неделю Колосов увидел похожий сон, только с мамой.