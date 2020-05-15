Начальники главных управлений Генпрокуратуры покинули службу

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15.05.2020, 9:53, Новости дня

Начальник Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Юдин и начальник Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Юрий Карапетян ушли в отставку по выслуге лет, сообщили знакомые с ситуацией источники.

«Юдин и Карапетян ушли по выслуге лет», – сообщил источник ТАСС.

Юдин, 1950 года рождения, был назначен на должность начальника Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры в апреле 2019 года. В центральном аппарате надзорного ведомства он работал с 2011 года, до этого на протяжении 10 лет занимал должность заместителя прокурора Москвы.

Карапетян, 1962 года рождения, в декабре 2018 года назначен на должность начальника Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генеральной прокуратуры. С января 2002 года по апрель 2014 года проходил службу в Генеральной прокуратуре в должностях прокурора, старшего прокурора отдела управления Главного управления по надзору за следствием, с октября 2011 года стал заместителем начальника управления по надзору за следствием в МВД РФ и ФСКН России. С апреля 2014 года по декабрь 2018 года был заместителем прокурора Московской области.



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