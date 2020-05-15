Российские женщины богатеют быстрее, чем жительницы других стран

15.05.2020, 9:53, Разное

Аналитики из Boston Consulting Group провели исследование, в ходе которого выяснили, в каких государствах представительницы прекрасного пола имеют больше возможностей заниматься бизнесом и улучшать своё благосостояние. Анализ показал, российские женщины на протяжении нескольких лет богатеют быстрее, чем жительницы других стран.

Специалисты подсчитали объёмы мирового капитала и установили, в настоящий момент женщины удерживают в своих руках треть общей денежной массы. Речь идёт о сумме в 70 триллионов долларов. Первое место по объёму заработанных средств занимают жительницы США, РФ же в этом списке пока находится на 10 месте, но имеются предпосылки, что в будущем страна сможет подняться выше, поскольку начиная с 2016 года, российские женщины богатеют быстрее, чем жительницы других государств. Пока россиянки владеют 320 миллиардами, но благодаря более быстрому темпу накопления на уровне 8,9%, они уже вышли на показатель, соответствующий 10 месту.

Тем не менее, аналитики констатируют, несмотря на увеличение числа женщин, занимающих высокие посты, представители банковской системы всё ещё имеют слишком традиционный подход и недооценивают женщин. В финансовых учреждениях продолжают рассматривать мужчин основными распорядителями средств, и их решения считаются основными.