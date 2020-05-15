 

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

15.05.2020, 9:53, Новости дня

Граждане Украины, Белоруссии и Казахстана обратились в российское посольство в США с просьбой посодействовать с эвакуацией, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», – говорится в его заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов отметил, что ранее авиакомпания «Аэрофлот» вывезла из Нью-Йорка в Россию 369 пассажиров.

«Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта», – подчеркнул посол.

По его словам, пассажирами рейса стали 40 человек из так называемого «гуманитарного списка». В него входят россияне, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность и пожилые люди.

Ранее глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделился мнением, что международное авиасообщение будет возобновлено не раньше весны следующего года.

В Росавиации также сообщили, что за апрель рынок авиаперевозок в РФ сократился практически на 92%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / ВОЗ опубликовала список перспективных вакцин от коронавируса

11.05 / Сивохо заявил, что его “команда” возложила цветы на 9 Мая в оккупированном Донецке

16.04 / Во Франции разбился военный вертолет, двое погибших

01.05 / Ученые всего мира ищут вакцину от вируса. Трамп делает ставку на лекарство от лихорадки Эбола

12.04 / Борис Джонсон выписан из больницы

27.03 / Журналисты нашли женщину, которая первой заразилась коронавирусом на рынке морепродуктов в Ухане

14.05 / В Берлине отказались сообщить подробности визита Козака

06.05 / Путин рассказал о состоянии Мишустина

28.03 / VOAэкспресс 27 марта 2020 

01.04 / Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска