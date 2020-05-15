Пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску в Петербурге

15.05.2020, 9:48, Новости дня

Мужчина ударил работника метро в вестибюле станции «Нарвская» в Петербурге в ответ на просьбу надеть защитную маску; он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, информирует ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Агрессивный пассажир петербургского метрополитена стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленник ударил работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка МВД.

По данным пресс-службы, утром 14 мая в вестибюле станции метрополитена «Нарвская» контролер попросил пассажира надеть защитную маску. «Однако на просьбу мужчина не отреагировал, начал конфликт с работником метро и ударил его кулаком в лицо, а затем скрылся», – информирует ГУ МВД.

Пострадавший обратился в больницу, ему оказана медицинская помощь.

Нападавшим оказался неработающий 34-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Его задержали в тот же день на площади Стачек. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Напомним, обязательный режим ношения масок и перчаток из-за распространения коронавируса введен в Петербурге с 12 мая.