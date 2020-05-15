Немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы ЕС
15.05.2020, 9:48, Новости дня
Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.
Об этом информирует РИА «Новости».
В начале мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.
Оператор «Северного потока – 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ.
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