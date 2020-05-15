Немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы ЕС

15.05.2020, 9:48, Новости дня

Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Об этом информирует РИА «Новости».

В начале мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Оператор «Северного потока – 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ.