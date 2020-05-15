Грызлов заявил, что украинская сторона пытается “выдавить” представителей ОРДЛО из контактной группы

15.05.2020, 9:35, Новости дня

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов после заседания 14 мая сообщил журналистам, что видеоконференция ТКГ оказалась на грани срыва из-за позиции украинской стороны. Об этом сообщает агентство “Интерфакс”.

По его словам, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями ОРДЛО “в нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений”. Грызлов утверждает, что таким образом Киев “грубо нарушает” резолюцию Совета Безопасности ООН, которой были одобрены Минские соглашения.

Представитель РФ заявил, что ситуация обострилась 14 мая из-за нового состава украинской делегации, члены которой “продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса”. Он отметил, что в последнее время украинская сторона пытается “выдавливать” представителей ОРДЛО из ТКГ.

Грызлов добавил, что несмотря на обещания принести мир, сделанные во время предвыборной кампании, украинские власти “обманывают надежды большинства украинских граждан” и встают на “опасный путь своих предшественников”.

Российская делегация предложила внести в протокол ТКГ обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции “формулы Штайнмайера” в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, однако украинская делегация от этого отказалась, резюмировал Грызлов.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе. Возглавляет украинскую делегацию по-прежнему бывший президент Леонид Кучма, что “должно обеспечить преемственность и незыблемость украинских позиций”.

Обновленная делегация Украины приняла участие в видеоконференции ТКГ 14 мая.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).