За сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 483 человек, 20 больных умерли

15.05.2020, 9:35, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 483 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны 15 мая.

Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 456.

Общее количество выявленных в стране случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 17 330.

От коронавируса умерло 476 украинцев, в том числе 20 – за последние сутки (накануне было 17 летальных случаев). 4473 больных уже вылечились (+330 за сутки).

Позже Центр общественного здоровья Украины сообщил в Facebook, что методом полимеразной цепной реакции в Украине исследовали 211 614 образцов на коронавирус.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 674;

Волынская область – 582;

Днепропетровская область – 791;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 538;

Закарпатская область – 816;

Запорожская область – 356;

Ивано-Франковская область – 1188;

Киев – 2068;

Киевская область – 1094;

Кировоградская область – 437;

Луганская область – 42;

Львовская область – 942;

Николаевская область – 228;

Одесская область – 712;

Полтавская область – 257;

Ровенская область – 1074;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 1060;

Харьковская область – 757;

Херсонская область – 167;

Хмельницкая область – 222;

Черкасская область – 350;

Черновицкая область – 2600;

Черниговская область – 96.

Підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них 483 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420… Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 14. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 4,44 млн человек, из них более 302,4 тыс. умерли, а 1,58 млн вылечились.