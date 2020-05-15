За сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 483 человек, 20 больных умерли
15.05.2020, 9:35, Новости дня
За последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 483 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны 15 мая.
Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 456.
Общее количество выявленных в стране случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 17 330.
От коронавируса умерло 476 украинцев, в том числе 20 – за последние сутки (накануне было 17 летальных случаев). 4473 больных уже вылечились (+330 за сутки).
Позже Центр общественного здоровья Украины сообщил в Facebook, что методом полимеразной цепной реакции в Украине исследовали 211 614 образцов на коронавирус.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
Винницкая область – 674;
Волынская область – 582;
Днепропетровская область – 791;
Донецкая область – 121;
Житомирская область – 538;
Закарпатская область – 816;
Запорожская область – 356;
Ивано-Франковская область – 1188;
Киев – 2068;
Киевская область – 1094;
Кировоградская область – 437;
Луганская область – 42;
Львовская область – 942;
Николаевская область – 228;
Одесская область – 712;
Полтавская область – 257;
Ровенская область – 1074;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 1060;
Харьковская область – 757;
Херсонская область – 167;
Хмельницкая область – 222;
Черкасская область – 350;
Черновицкая область – 2600;
Черниговская область – 96.
Підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них 483 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 14. mai 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 4,44 млн человек, из них более 302,4 тыс. умерли, а 1,58 млн вылечились.
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