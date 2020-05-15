Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в Украине

15.05.2020, 9:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 14 мая внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на пост посла Соединенных Штатов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

“Кита Дейтона из Вашингтона назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине”, – говорится в представлении.

О том, что Трамп внес кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине, сообщил 1 мая Белый дом.

Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, он служит старшим советником по вопросам обороны США в Украине. Ранее Дейтон был в том числе атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

В 2016–2019 годах посольством США в Украине руководила Мари Йованович. Срок ее полномочий заканчивался в июле, однако она покинула Киев досрочно, в мае. Это произошло на фоне недовольства послом со стороны администрации президента Дональда Трампа.

После отставки Йованович в Киев прибыл временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 1 января 2020 года он передал свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин.