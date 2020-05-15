 

В Грузии после ослабления карантина произошла новая вспышка коронавируса

15.05.2020, 9:30, Новости дня

Село Гета Болнисского муниципалитета на юге Грузии с пятницы переведено на полную изоляцию из-за вспышки коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Въезд и выезд разрешен только по спецпропускам – для обеспечения продуктами питания и медицинского обслуживания.

Также сложная эпидемиологическая ситуация в другом селе муниципалитета – Мушевани, которое было изолировано еще в конце апреля.

Накануне в этих селах было зафиксировано 15 случаев инфицирования. В этом муниципалитете в основном проживают азербайджанцы, которые, как и в соседнем Марнеульском муниципалитете, неохотно выполняют карантинные требования, несмотря на активную информационную кампанию аппарата госминистра по примирению и гражданскому равноправию.

При этом власти Грузии ускорили отмену карантинных мер в целом по стране.

В Грузии заболел коронавирусом 671 человек, вылечилось – 393, скончалось 12.



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