Владелица выгоревшей квартиры на Фрунзенской набережной в Москве обвиняет пожарных в краже

15.05.2020, 9:30, Разное

В жилом доме на Фрунзенской набережной на западе Москвы 14 мая тушили пожар. Владелица одной из квартир заявила, что у нее в это время пропали ценности, и подозревает в краже пожарных.

По словам хозяйки выгоревшей квартиры, неизвестные лица нашли ключ от ее домашнего сейфа и вскрыли его во время пожара. Из шкафчика исчезли драгоценности, общей стоимостью около 100 000 рублей, а также крупная сумма, передает телеграмм-канал Baza.

Владелица квартиры уверена, что кражу осуществили пожарные, длительное время находившиеся в помещении. Кроме того, в момент, когда они боролись с огнем, в помещение никто, кроме них, войти не мог. Обстоятельства дела уточняются.